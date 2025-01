Empoli-Inter Primavera 0-1 al 45′, un autogol decide il primo tempo

Nella 20ª giornata del Campionato Primavera 1, l’Inter chiude il primo tempo in vantaggio sull’Empoli grazie a un autogol di un difensore.

FINE PRIMO TEMPO – Al Campo Sportivo di Petroio, la sfida tra Empoli e Inter Primavera si è rivelata equilibrata nei primi venti minuti, con le due squadre impegnate a studiarsi e a cercare varchi per colpire. L’episodio più rilevante di questo avvio è arrivato al 10’, quando il portiere dell’Inter, Matteo Zamarian ha commesso un’ingenuità bloccando la palla con le braccia fuori dall’area di rigore. L’arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino giallo per l’estremo difensore nerazzurro, regalando una punizione pericolosa all’Empoli che, tuttavia, non è stata sfruttata dai padroni di casa. La risposta dell’Inter non si è fatta attendere, e al 21’ i ragazzi di Andrea Zanchetta sono andati vicini al vantaggio. Su una punizione dal limite calciata magistralmente da Thomas Berenbruch, il portiere empolese Versari si è fatto trovare pronto, sventando la minaccia con un intervento decisivo.

Inter Primavera, un autogol decide il primo tempo con l’Empoli!

IN VANTAGGIO – Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato al 33’ su un’azione insistita della formazione ospite. Berenbruch, tra i più ispirati, è entrato in area dalla sinistra e ha messo in mezzo un pallone rasoterra indirizzato verso Lavelli. Il tocco dell’attaccante nerazzurro ha creato ulteriore confusione nella difesa dell’Empoli, con Bembnista che, nel tentativo di liberare, ha sfortunatamente deviato il pallone nella propria porta.