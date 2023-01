Empoli-Inter 1-2: apre Pio Esposito e la chiude Owusu, ma che Iliev!

Dopo lo 0-1 di Pio Esposito del primo tempo (vedi report), le squadre tornano in campo per il secondo tempo della tredicesima giornata di Campionato Primavera 1. Ci pensa poi Owusu a trovare il raddoppio dopo una grande azione di Iliev.

SECONDO TEMPO – Inizia il secondo tempo con l’Empoli che ne cambia addirittura tre. Parte bene la formazione toscana che arriva alla conclusione dopo appena un minuto, senza impensierire però Nikolaos Botis. Al 48′ i toscani recriminano un calcio di rigore per un fallo di Andrea Pelamatti in area. L’arbitro inflessibile fa continuare il gioco. L’Empoli scende meglio in campo dominando i primi minuti del secondo tempo. Nikola Iliev inventa al 52′, con una grande azione personale riesce a servire Enoch Owusu sulla testa che deve solo appoggiare in porta. Bella rete dei ragazzi di Chivu che trovano il 2-0. Il tecnico cambia al 58′ togliendo l’autore del gol del vantaggio, Pio Esposito per fare entrare Dennis Curatolo. I padroni di casa continuano a giocare, non si arrendono nel cercare una rete per riaprire la gara. Un bellissimo pallone a poco più di venti minuti dalla fine di Issiaka Kamatè, trova Curatolo lanciandolo davanti al portiere. L’attaccante va per la soluzione personale sbagliando, quando passandola in mezzo c’era Iliev pronto a concludere. L’Empoli ripartendo sfiora il gol dell’1-2 con El Biache che conclude a lato. All’85’ arriva il calcio di rigore per l’Empoli per un fallo di Curatolo. Dal dischetto va Renzi che spiazza Botis e accorcia le distanze. Grossa ingenuità qui di Curatolo che riapre una partita chiusa. Nemmeno 4 minuti dopo i toscani chiedono un altro calcio di rigore. Non c’è nulla, l’arbitro infatti lascia giocare. Un finale infuocato che non cambia però il risultato. L’Inter vince a Empoli.