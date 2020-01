Di Battista: “Soddisfatti dal risultato, potevamo vincere”

Antonio Di Battista è stato intervistato dall’inviato di Inter-News.it a Sesto San Giovanni Daniele Berardi dopo il pareggio tra 2-2 tra le formazioni primavera di Inter e Pescara. Le parole del tecnico degli abruzzesi

UNA BUONA GARA – Di Battista è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi su un campo difficile come quello dell’Inter: «Sicuramente abbiamo disputato una buona gara. Potevamo gestire meglio il vantaggio numerico dopo la loro espulsione, forse dovevamo avere più personalità. Siamo stati sfortunati perché nei minuti finali abbiamo avuto una grande occasione con Chiarella, ma sono contento perché i ragazzi hanno disputato una buona gara, hanno dato continuità agli ultimi risultati. Spero sia di buon auspicio per il futuro, siamo usciti soddisfatti da un campo difficilissimo».

LOTTA PER LA SALVEZZA – Il Pescara è in lotta per la salvezza nel campionato Primavera 1: «Speriamo di mantenerla, è importante soprattutto per far crescere i nostri ragazzi, il campionato Primavera 1 è di altro spessore rispetto al Primavera 2. Speriamo di gioire a fine campionato per la permanenza nella categoria. Noi ce la metteremo tutta, i ragazzi daranno sempre il massimo per migliorare e uscire speriamo spesso vittoriosi dalle partite».

LA PROVA DI PAVONE – Grande protagonista della gara è stato Fabian Pavone, stellina del Pescara autore del gol del momentaneo 0-1: «Fabian è un ragazzo che si fa trovare sempre pronto e si allena dando il massimo. Noi ci auguriamo possa calcare palcoscenici diversi, nel calcio che conta. In questo momento sta facendo molto bene e ci auguriamo possa continuare su questo trend».

fonte: Inter-News.it – Daniele Berardi