De Pieri esce in barella: intervento insensato di Kacurri!

Giacomo De Pieri è uscito per infortunio nel corso di Inter-Arsenal Primavera, match che i nerazzurri stanno vincendo con il punteggio di 3-0.

LA NOTIZIA – Giacomo De Pieri è stato costretto ad uscire per infortunio a causa dell’intervento pericoloso e completamente gratuito di Maldini Kacurri al 60′ di Inter-Arsenal Primavera. La sfida valida per la quarta giornata di Youth League 2024-2025 è al momento ferma sul punteggio di 3-0 a favore dei nerazzurri, con la squadra meneghina che sta dimostrando di avere una marcia in più in questa competizione. In merito all’intervento di Kacurri, si è trattato di un fallo compiuto mentre l’avversario stava per impattare il pallone in caduta. L’avversario lo ha spinto con forza, costringendolo a restare immobile a terra per un paio di minuti prima che venisse trasportato fuori in barella.