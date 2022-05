De Rossi: «Un piacere sfidare l’Inter, gran rapporto! La Roma è un vanto»

De Rossi ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto del Campionato Primavera 1. Di seguito le sue dichiarazioni

VANTO – Alberto De Rossi parla così prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto Primavera: «La finale premia queste due società che credono molto nei giovani e nel percorso per portarli in prima squadra. Ci stiamo riuscendo e siamo molto contenti, gli ultimi due anni sono stati addirittura incredibili però non dimentichiamoci delle altre squadre che hanno fatto un grande campionato. Roma-Inter mai finale scudetto, è vero. Succederà oggi, c’è sempre una prima volta ma al di là di questo io vorrei sottolineare il campionato del Cagliari. Gli ultimi tre anni del Cagliari hanno mostrato una crescita incredibile. Noi e l’Inter ci riproponiamo ad alti livelli, è un piacere incontrarli perché abbiamo un grande rapporto. Sono tantissimi anni che sono alla Roma, è un vanto. La differenza l’ha fatta essere romanista e anche la vocazione che mi ha portato a rimanere nel settore giovanile, perché se poi vai ad allenare gli adulti i ragazzi non crescono. Non è facile avere questa passione, soprattutto anche un bello stipendio che alla fine fa la differenza. Sono tutte cose che mi hanno portato a fare questa cavalcata eccezionale».