A. De Rossi: «Inter, settore giovanile all’avanguardia. Partita dura»

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso in vista della sfida di domani contro l’Inter.

SFIDA DIFFICILE – Alberto De Rossi ha fatto il punto della situazione in vista della sfida tra la sua Roma Primavera e l’Inter, in programma domani. Specialmente dopo lo 0-3 dei giallorossi contro l’Atalanta. Queste le sue parole: «L’Inter è una squadra diversa dall’Atalanta, ci vorrà tutta l’attenzione che i nostri ragazzi stanno mettendo per uscire da Milano con un risultato positivo. Hanno un settore positivo all’avanguardia e hanno tutte le qualità per fare bene. Il campionato dice cose diverse in qualsiasi momento, le squadre e i giocatori migliorano, gli allenamenti fanno la differenza, perciò più i ragazzi stanno insieme e più crescono».