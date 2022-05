De Rossi: «Inter dietro fino all’ultimo, mai mollato! Gara dura»

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali della società giallorossa in vista della finale del campionato di categoria in programma domani contro l’Inter di Cristian Chivu.

SFIDA DIFFICILE – Alberto De Rossi ha parlato così alla vigilia della finale contro l’Inter: «Sentiamo un po’ di responsabilità perché rappresentiamo la Roma e lo scudetto rimane per noi la manifestazione più importante. Abbiamo una squadra che ci è stata dietro fino alla fine. Dico ‘dietro’ in senso positivo: sono una squadra forte che non ha mai mollato. Molto organizzata e con giocatori di grande prospettiva. Sarà dura, come noi cercheremo di renderla dura anche a loro».

STATO DI FORMA – De Rossi ha poi concluso così sulla sfida contro l’Inter: «Sono tutti a disposizione, grazie al nostro staff medico. I ragazzi stanno veramente bene anche moralmente, ci vorrà qualcosa in più durante la gara soprattutto a livello mentale per farla nostra. Saremo sicuramente pronti».

Fonte – Roma TV