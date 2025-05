De Pieri: «Vittoria meritata! Il gruppo il nostro segreto»

Archiviato lo scudetto vinto al Viola Park, nel post partita l’attaccante dell’Inter Primavera Giacomo De Pieri ha parlato a Sportitalia della sua squadra e del percorso che hanno fatto.

GRUPPO – Giacomo De Pieri, attaccante dell’Inter Primavera, al termine della vittoria scudetto contro la Fiorentina, ha parlato della lotta al tricolore che l’ha visto gioire nella notte del Viola Park. Queste le sue parole in collegamento con Sportitalia: «Sono contentissimo di questa vittoria, di questa squadra. Abbiamo sofferto tanto, ce o meritavamo. Per Bere è il premio che non gli è stato consegnato nella top 11. Oggi si è meritato questo riconoscimento non solo per il gol ma per il percorso che ha fatto. Il nostro segreto è stato il gruppo, appena abbiamo iniziato a compattarci e lottare per un solo obiettivo abbiamo fatto due percorsi belli, sia in campionato che in Youth League».