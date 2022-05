D’Aniello: «Semifinale con Inter, altra sfida stimolante! Ce la giocheremo»

Andrea D’Aniello, giovane portiere del Cagliari che sfiderà l’Inter alle semifinali, ha parlato della partita contro i nerazzurri in semifinale (vedi articolo).

CONTRO L’INTER – La cosa più importante per Andrea D’Aniello era superare il turno, ora testa all’Inter: «Peccato per il pareggio nel finale ma poco cambia. C’era da lottare sino alla fine, lo abbiamo fatto col cuore che contraddistingue questo grande gruppo. Siamo tutti amici, c’è un’ottima atmosfera sin dal primo giorno di preparazione, per questo lavoriamo bene con la voglia di ottenere il massimo. Ora l’Inter? Un’altra sfida stimolante, come già durante la stagione regolare, andremo in campo per giocarcela e poi vedremo come andrà».

Fonte: cagliaricalcio.com