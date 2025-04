Cremonese-Inter Primavera 0-1, pagelle: De Pieri il jolly da 7!

L’Inter Primavera vince contro il Cremonese con il risultato di 1-0. De Pieri è la solita spina nel fianco della difesa avversaria, bene anche Venturini. Le pagelle del match.

Calligaris 6.5: Diventa praticamente uno spettatore non pagante fino al minuto 86. Toglie la palla del pari a Faye sotto l’incrocio dei pali!

Cremonese-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: Nel finale soffre così come tutta la squadra, però con i chilometri percorso nel corso del match è anche giustificato.

Maye 6.5: Si sacrifica per la squadra e nell’uno contro uno vince. Costretto ad uscire dal campo per una botta alla testa.

– dal 46′ Garonetti 6: Soffre più del compagno uscito, cambia anche la partita e con la palla tra i piedi cerca di dare tranquillità nel possesso.

Re Cecconi 6.5: Come sempre, senza Alexiou, è lui a prendersi le responsabilità del reparto e non fallisce l’occasione per mostrarsi ancora più maturo.

– dal 79′ Alex Perez S.V.

Motta 6: Dalla sua parte la Cremonese non può attaccare. Da capitano comanda la fascia e non ne fa passare uno che sia uno.

Cremonese-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6.5: Una quantità di inserimenti indefinibile. Corre in verticale continuamente e taglia la difesa della Cremonese quando vuole. Gli manca solo la qualità per fare un assist o segnare.

Zanchetta 6.5: Tocca tantissimi palloni, ripulisce il possesso e fa sì che l’offensiva dell’Inter non cessi mai. Prova autoritaria del regista.

Quieto 6: Paga l’ammonizione nel primo tempo, però arriva al tiro due volte da fuori area e si rende piuttosto pericoloso. Esce per infortunio.

– dal 63′ Topalovic 6: Aiuta molto in fase difensiva i compagni e deve ripartire da qui. Le ultime settimane vanno cancellate alla svelta.

Cremonese-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Segna il gol decisivo su calcio di rigore, ma non si ferma lì. Punta l’uomo, lo salta, crea occasioni per i compagni. Risorsa indispensabile.

Spinacce 6.5: Sfiora la rete in diverse occasioni, si fa vedere ed è protagonista di una buona partita. Non gli capita la chance ghiotta per tornare al gol.

Mosconi 6.5: Inizia la partita mettendo in mostra tutta la sua furbizia. Scatta in area, mette il piede davanti e subisce il calcio di rigore decisivo per la vittoria.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: Rotazioni limitate, assenze pesanti, squadra rimaneggiata e senza i suoi giocatori più forti. L’Inter passa comunque subito in vantaggio e domina senza però essere cinica. Basta comunque per il ritorno ai tre punti, che serviva assolutamente per non perdere il treno del primo posto e per acquisire ancora fiducia.