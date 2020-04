Coronavirus, Primavera al bivio: stop totale per le altre giovanili – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sui campionati professionistici giovanili (Primavera 1, Primavera 2 e Berretti), ma anche sugli altri campionati giovanili. A breve arriverà la decisione ufficiale della Figc di sospendere questi ultimi senza riserve. Per i più “grandi”, c’è il discorso diritti televisivi ad imporre valutazioni più caute

STOP – I campionati giovanili saranno sospesi definitivamente. A breve arriverà l’ufficialità. Gli organi federali, a causa della pandemia, interromperanno definitivamente tutti i campionati del settore giovanile. Non ci saranno partite ufficiali prima dell’inizio della prossima stagione. Una decisione che anche alcuni grandi club hanno cominciato a comunicare ai propri tesserati. Rimane in dubbio la Primavera, ci sono in ballo diritti televisivi che si cerca di salvare. I campionati giovanili (dall’Under 18 all’Under 14) e l’attività di base (dall’Under 13 ai Piccoli Amici) del Settore Giovanile Scolastico della FIGC saranno definitivamente sospesi a causa dell’emergenza COVID-19. Le consueguenze di tale situazione saranno la mancata assegnazione dei rispettivi titoli di categoria e la conclusione dell’attività delle Nazionali Giovanili.

BIVIO – La decisione è imposta dalla Federcalcio, il discorso è un diverso per la Primavera 1, Primavera 2 e Berretti, che dipendono dalle Leghe: rispettivamente quella di A, quella di B e la Lega Pro. Le manifestazioni gestite dalla Lega Serie A (Campionato Primavera 1 Tim Trofeo “Giacinto Facchetti” e Primavera Tim Cup) sono state sospese e rinviate a data da destinarsi. Si proverà a salvare la Primavera, in quanto ci sono in ballo (oltre ai diritti televisivi) anche i piazzamenti europei (la vincitrice del titolo conquista la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Youth League) e le retrocessioni (le ultime due classificate più la perdente del playout tra la terzultima e la quartultima scendono in Primavera 2).

SCELTE – Lo stesso discorso potrebbe valere per il Campionato Primavera 2. Per il campionato nazionale Berretti, ci si regolerà di conseguenza. Ma l’indicazione della Federcalcio è chiara: chiudere tutto. L’Uefa mercoledì ha cancellato la fase finale dell’Europeo Under 17 (programmata dal 21 maggio al 6 giugno) mentre ha rinviato a data da destinarsi la fase finale dell’Europeo Under 19 (programmata dal 19 luglio al 1° agosto), quest’ultimo valevole per la qualificazione alla fase finale del Mondiale Under 20 (in programma dal 20 maggio all’11 giugno).

DIVERGENZE – Ci sono divergenze di pareri su questa decisione. Il Benevento ha già comunicato ai propri tesserati del settore giovanile la chiusura dell’attività. In queste ore Bruno Conti sta facendo lo stesso in video conferenza con i ragazzi delle categorie inferiori. Anche altri grandi club hanno inviato comunicazioni scritte ai tesserati. Perfino le scuole calcio che muovono un movimento di migliaia di persone sono pronte a chiudere i battenti fi no alla prossima stagione. Tutto l’attività che dipende dalla Figc viene interrotta, in queste ore si valuterà la possibilità di inserire nel blocco anche il calcio femminile. Mancano solo tre partite alla fine del campionato e questo sarà tenuto in considerazione.

