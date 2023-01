Coppa Italia Primavera, Inter-Hellas Verona 5-4 dopo 120′: Chivu ai quarti!

L’Inter ha trovato la rete del 5-4 nel primo tempo supplementare (vedi report) grazie al colpo di testa di Silas Andersen sugli sviluppi di un corner. Il match finisce così e i nerazzurri volano ai quarti di finale!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE – Nei primi minuti del secondo tempo supplementare si fa vedere Enoch Owusu. L’attaccante dell’Inter riesce a crearsi lo spazio per il tiro e conclude verso la porta dell’Hellas Verona. Il tiro non preoccupa però più di tanto Elia Boseggia che manda in corner. Il Verona cerca con le ultime energie il gol del pari. Cisse, che aveva trovato il gol del momentaneo 4-4, è una spina nel fianco per la difesa nerazzurra. Il neo entrato Dennis Curatolo va vicino al gol del 6-4, che sarebbe stato il decimo della gara, ma viene fermato da una gran parata. L’arbitro da una punizione all’ultimo secondo per l’Hellas Verona da cui non arriva il gol e l’Inter vola dunque ai quarti di finale di Coppa Italia!