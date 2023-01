Coppa Italia Primavera Inter-Hellas Verona al 45′: succede di tutto, è 3-3!

Torna la Coppa Italia Primavera, si incontrano Inter e Hellas Verona, dopo la vittoria dei nerazzurri contro l’Empoli in Campionato. Apre Iliev, raddoppia Stankovic con un bel gol. Accorcia prima e pareggia poi Cazzadori. Due rigori portano poi il risultato sul 3-3

NB: Segui Empoli–Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera torna in campo al Konami Youth Development Centre per la gara di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Da un bel cross di Silas Andersen al minuto 7 arriva un colpo di testa di Nikola Iliev a pallonetto che supera il portiere e regala la prima rete della partita. Nerazzurri che erano partiti bene e alla prima occasione trovano il gol dell’1-0. All’11 Jan Zuberek prova un’azione personale dove si libera benissimo dell’uomo ma conclude poco a lato. Al 18′ Aleksandar Stankovic prende palla e tira benissimo mirando all’angolino basso battendo Elia Boseggia. Grande inizio dei ragazzi di Chivu, avanti per 2-0 dopo venti minuti. Un minuto dopo il Verona torna in partita grazie a Denis Cazzadori che sfrutta una disattenzione della difesa dell’Inter e fa il 2 a 1. Al 30′ è costretto al primo cambio Chivu per l’infortunio del portiere Alessandro Calligaris che esce per Nikolaos Botis. Al 34′ è di nuovo Cazzadori a trovare il gol e fare 2-2 con un colpo di testa che batte un Botis immobile. Dopo una traversa su punizione, Di Pentima causa in rigore per il Verona al 40′. Dal dischetto va Federico Caia che calcia centrale e fa il 2-3. Clamoroso quanto successo oggi. Non finisce qui perché al 44′ arriva un altro rigore, questa volta per l’Inter per un fallo del portiere su Iliev. Va proprio lui dal dischetto che non sbaglia e fa 3-3.

Inter-Hellas Verona Coppa Italia Primavera al 45′ – Il tabellino

2 INTER-HELLAS VERONA 2

Marcatori: Iliev (I) al 7′ e al 45′ (r), A. Stankovic (I) al 18′, Cazzadori (V) al 20′ e al 34′, Caia (V) al 40′ (r), Iliev

INTER U19 (4-3-3): 21 Calligaris (1 Botis dal 31′); 31 Di Pentima, 27 Dervishi, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 14 Kamate, 4 Stankovic, 24 Andersen; 11 Iliev, 9 Zuberek, 10 Carboni.

A disposizione: 41 Tommasi, 6 Guercio, 7 Martini, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 22 Curatolo, 23 Francesco Pio Esposito, 25 Biral, 30 Owusu.

Allenatore: Cristian Chivu

VERONA U19 (3-4-3) : 74 Boseggia; 28 Ebenguè, 5 El Wafi, 6 Calabrese, 7 Patane, 9 Caia, 12 Bernardi, 14 Riahi, 19 Gomez Marquez, 22 Cazzadori, 30 Bragantini

A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 2 Signorini, 3 Piantedosi, 8 Schirone, 11 Larsen, 16 Matyjewicz, 23 Verzini, 25 De Franceschi, 26 Agbonifo, 77 Furini, 80 Cisse, 91 Dentale, 99 Nwanege.

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Eugenio Scarpa

Assistenti: El Filali Ayoub, Peloso Diego

NOTE – Ammoniti: Carboni (I) al 17′, Calabrese (V) al 26′, Andersen (I) al 39′, Bosseggia (V) al 45′ Recupero: 4′ (PT).