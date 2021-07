Colombini: «Inter, anni che sono serviti. Indimenticabile gol al Barcellona»

Lorenzo Colombini, giocatore dello Spezia, ha parlato in un podcast prodotto dal club ligure della sua esperienza all’Inter. Il giocatore ha ricordato anche la rete al Barcellona in Youth League

TOP − Queste le parole di Colombini sull’Inter: «L’Inter è una squadra di primo livello perché partendo solamente dallo staff e da tutto quello che c’è intorno (strutture). Anche con i compagni che arrivano dall’estero, che vengono comprati, diventa una squadra di altissimo livello in cui ho fatto due anni, i quali mi sono serviti sicuramente tantissimo. Fisicamente, mentalmente servivano. Tralasciando la Primavera 1 che è un buon torneo, in cui fisicamente ti scontri con squadre italiane di pari livello. Nella Youth League, ci sono dei ritmi che possono assomigliare di più alle prime squadre».

BARCELLONA − Colombini ha ricordato il suo gol contro i catalani: «Nella partita contro il Barcellona di Youth League, partivo dalla panchina e sono entrato come esterno, non segnavo da un anno proprio da un torneo estivo contro il Barcellona stesso. Però, è arrivata quella palla sul secondo palo e ho fatto quel gol che è stato indimenticabile anche per quello stadio che avevano appena fatto».

