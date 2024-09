Cocchi, l’agente: «L’Inter ci crede molto! Già pronto per professionisti»

Enzo Raiola, agente di Matteo Cocchi, spiega le intenzioni dell’Inter sul giovanissimo della Primavera. Il procuratore, poi, fa buona pubblicità al suo assistito, giudicandolo già pronto per il grande salto.

AFFERMAZIONE – Matteo Cocchi è uno dei gioielli della Primavera dell’Inter di Andrea Zanchetta. Il terzino classe 2007 si è affermato lo scorso anno al comando di Cristian Chivu e adesso continua a distinguersi, proponendo ottime prestazioni sul campo. Negli scorsi mesi il difensore ha partecipato alla preparazione estiva dell’Inter, venendo chiamato in causa di Simone Inzaghi nell’amichevole contro la Pergolettese. Anche il quel caso Cocchi si è messo in mostra, con un’ottima performance e un assist per il gol del 2-0.

PROSPETTIVE – Sulle colonne di TuttoSport, Enzo Raiola, agente di Matteo Cocchi, viene intervistato dal collega Simone Togna. Il procuratore risponde ad alcune domande su una serie di suoi assistiti, tra cui anche il giovanissimo dell’Inter. Raiola spiega le intenzioni del club nerazzurro, dicendo anche la sua sul grado di preparazione del terzino: «Il rinnovo di contratto del giovane Cocchi? Con l’Inter si fanno sempre qualche quattro chiacchiere per il futuro. I nerazzurri vedono in Cocchi un giovane di prospettiva certa, per questo gli hanno prolungato il contratto di un ulteriore anno, sino al 2027. Speriamo quest’anno si possa avvicinare alla prima squadra, poi vedremo. Per me potrebbe già giocare tra i professionisti».