Chivu, senza Carboni ma con Zefi: l’irlandese l’arma giusta per il rilancio

Cristian Chivu deve trovare al più presto una soluzione per uscire dalla crisi di risultati che sta attraversando la Primavera. Oltre a registrare la fase difensiva (9 gol presi nelle ultime due) il tecnico dovrà trovare nuove soluzioni offensive. Una di queste potrebbe essere Kevin Zefi, soprattutto complice l’assenza momentanea di Valentin Carboni

ZEFI PER IL RILANCIO – Kevin Zefi domenica ha fatto il suo esordio nel campionato di Primavera 1 con la maglia dell’Inter. L’attaccante irlandese è entrato nel secondo tempo e ha offerto una buonissima prestazione (qui la pagella del numero 35 nerazzurro). Il classe 2005 è entrato nel ruolo di ala sinistra, con il compito di rifornire il centravanti – Curatolo prima, Owusu poi – con cross a ripetizione. Zefi, oltre a questo, ha fatto il brutto e il cattivo tempo su quella fascia, dribblando più volte il terzino avversario. Questa può essere quindi una buona notizia – nonostante la sconfitta finale – per Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha diversi problemi da risolvere, a partire da quelli in fase difensiva. Tra Barcellona e Roma, sono 9 i gol incassati. Decisamente troppi per una squadra che ha lo Scudetto cucito sul petto. Per quanto riguarda l’anemia in fase offensiva, invece, Zefi potrebbe essere l’arma in più per aiutare la squadra a ritrovare la via del gol con maggior continuità. Soprattutto dato che Valentin Carboni, l’elemento di maggior fantasia della Primavera, al momento è aggregato alla Prima Squadra di Simone Inzaghi. Che Zefi possa partire titolare mercoledì contro il Barcellona in UEFA Youth League non è quindi da escludere. Chivu medita e cerca una soluzione: una luce per uscire dal fitto buio in cui l’Inter attualmente si trova.