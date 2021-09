Chivu: «Reagito dopo il gol. Bisogna giocare così dall’inizio»

Cristian Chivu, allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio di ieri contro il Real Madrid nella prima giornata della fase a gironi di Youth League.

LA REAZIONE FINALE – Chivu apprezza la reazione finale della squadra che ha permesso all’Inter di trovare il gol del pareggio. Il tecnico si domanda come mai l’Inter non abbia giocato tutta la partita sui livelli fatti vedere negli ultimi minuti: «Sono domande che bisogna farsi e rispondere in fretta. Abbiamo reagito dopo il gol subito. A me piacerebbe vedere voglia e spensieratezza di fare le cose dall’inizio della partita. Siamo stati intimoriti dall’avversario che ci ha messo in difficoltà con le qualità che ha. Bisogna trovare coraggio e personalità, bisogna giocare alla pari, non con un atteggiamento passivo come fino al gol subito. Poi abbiamo reagito. C’è gente contenta del pareggio e io mi faccio domande su come stimolare e avere coraggio dall’inizio. I ragazzi meritano il pareggio per quello che hanno fatto nel finale per prendere una partita che sembrava persa, bravi a crederci fino all’ultimo. Queste partite sono importanti quanto quelle del campionato. Migliori giocando contro avversari di livello internazionale dove trovi avversari che hanno la cultura del calcio nel sangue come quelle spagnole e spesso ti mettono in difficoltà. Io troverei il modo di far assaggiare a tutti i ragazzi del settore giovanile queste partite a livello internazionale perché impari molto».

TESTA AL BOLOGNA – Chivu ora si concentra sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna: «E’ bello quando giochi ogni tre giorni. Hai poco tempo, ma siamo nel settore giovanile e bisogna sempre lavorare per fargli capire che sarà una partita difficile. Dovremo affrontarla con lo stesso spirito degli ultimi 20 minuti per trovare poi la continuità nell’avere voglia, personalità e coraggio. Sono ragazzi, ma bisogna trovarlo in fretta perché il tempo vola per tutti».