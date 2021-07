Chivu: «Mia carriera fatta con la testa. Obiettivo? Sempre vincere»

Chivu è da poco tempo il nuovo allenatore della Primavera dell’Inter e sta iniziando a lavorare con la sua nuova squadra. Intervistato da Sky Sport ha spiegato quali sono le sue caratteristiche da tecnico.

CRESCITA PERSONALE – Cristian Chivu, nuovo allenatore della Primavera dell’Inter, racconta come è da allenatore: «Io ho cercato sempre di imparare qualcosa da tutti, anche perché diciamo che fisicamente non sono mai stato un fenomeno. Ho avuto sempre dei problemi, dovunque ho giocato, che mi hanno costretto a stare qualche partita fuori. La mia carriera l’ho costruita con la testa, cercando di adattare il mio gioco a quello che riuscivo a fare. Ogni volta cercavo di superare i limiti e mi facevo male: diciamo che non sono stato nemmeno fortunato coi traumi subiti. Ho sempre cercato di apprendere da ogni allenatore, perché sono tutti diversi l’uno dall’altro. L’obiettivo è sempre vincere, poi ognuno lo gestisce diversamente e c’è chi fa venire fuori la personalità del giocatore. Però bisogna sempre farsi delle domande, da giocatori, che se uno fa da allenatore se le porta dietro. Ho imparato da tanti, anche da mio papà che faceva l’allenatore seppur a livelli bassi. Come preparare la squadra mi ha aiutato tanto: ci vuole passione».