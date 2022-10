Chivu, la nave è nella tempesta! con il Barcellona per invertire la rotta

Cristian Chivu è chiamato all’impresa oggi pomeriggio contro il Barcellona (qui i dettagli sul match). La Primavera è in caduta libera: due sconfitte nelle ultime due partite e la sensazione di non avere una chiara idea di gioco. L’allenatore romeno dovrà provare quantomeno a fare risultato con i catalani, per invertire la rotta e ripartire

TRACOLLO IMMINENTE – La Primavera di Cristian Chivu sta per crollare. E questo lo testimoniano i numeri della squadra, soprattutto quelli in campionato. La situazione, infatti, è drammatica: la squadra occupa la penultima posizione, due punti sopra l’Udinese. Sono solo 3 i punti collezionati dai ragazzi di Chivu in 7 partite. Ottenuti tramite tre pareggi. In UEFA Youth League, invece, la situazione è decisamente migliore: 4 punti in 3 partite e qualificazione ancora aperta. Attualmente l’Inter, nel girone C, è al secondo posto dietro al Barcellona.

ROTTA DA INVERTIRE – Il diktat deve essere quello di invertire la rotta. Anche perché non ci sono alternative. Chivu sicuramente naviga con diversi venti a sfavore (giocatori della Primavera aggregati in Prima squadra), ma un buon marinaio ha il compito di far uscire la propria nave dalla tempesta. Importante è poi ripartire blindando la fase difensiva. Nelle ultime due partite sono 9 i gol subiti dai nerazzurri. Troppi per una squadra che ha lo Scudetto cucito sul petto. Per uscire dalla tempesta, l’occasione può arrivare già oggi contro il Barcellona. Fare punti in casa dei catalani sarà difficile- visto anche l’1-6 dell’andata- ma se Fontanarosa e compagni riusciranno nell’impresa, allora potrebbe esserci una svolta. E Chivu, da buon marinaio come ha dimostrato di essere, riuscirà a uscire dalla tempesta e riportare la nave nerazzurra verso più tranquilli lidi.