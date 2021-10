Chivu: «Inter, la squadra risponde sempre presente. Favoriti dal rosso»

Chivu ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Inter TV dopo il successo per 3-0 della sua Primavera contro il Verona (vedi articolo). Nel post-partita, il tecnico nerazzurro ha risposto anche a una domanda della redazione di Inter-News.it (vedi dichiarazioni).

DARE IL MASSIMO – Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell’Inter Primavera contro il Verona: «Prima di tutto siamo riusciti a trovare per la prima volta in stagione due vittorie di fila e questo è positivo. A livello di prestazione siamo un po’ indietro, tuttavia i ragazzi lavorano molto duramente e noi stiamo cercando di dare la possibilità a tutti di giocare. Abbiamo una rosa ampia e tutti possono dimostrare il proprio valore. I tanti impegni, poi, tra campionato e Youth League richiedono e favoriscono le rotazioni. Il nostro lavoro è quello di cercare di far emergere ciascun ragazzo. La squadra risponde sempre presente dal punto di vista caratteriale, titolari e riserve da noi non esistono. Chiunque subentra dà il massimo come è giusto e normale che sia».

VOGLIA E LAVORO – Chivu ha analizzato le differenze tra il primo e il secondo tempo del match: «Bisogna essere onesti e dire che l’espulsione ha condizionato il Verona. Noi abbiamo sfruttato la situazione favorevole. Ma è stato ugualmente difficile sbloccare la gara, ci prendiamo il fatto che hanno giocato in tanti e l’esperienza maturata da ciascun ragazzo. Sono contento per Samo Matjaz, per me il migliore oggi. I ragazzi hanno voglia, bisogna continuare a lavorare duramente. Prossimi impegni? Continuiamo sulla strada di far giocare tanti ragazzi, senza perdere quell’identità che non sempre riusciamo a mostrare. Ci sarà il tempo per lavorare e lo faremo nel migliore dei modi. Andiamo avanti così».

Fonte: inter.it