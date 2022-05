Chivu: «Finito con due 2005 in campo, Inter grande settore giovanile!»

Chivu trionfa al primo anno da allenatore della Primavera dell’Inter (vedi articolo). L’ex difensore, dopo la vittoria per 1-2 sulla Roma, festeggia quanto avvenuto in questa stagione.

TRIONFO ALL’ESORDIO! – Cristian Chivu è contentissimo per il risultato fatto dall’Inter: «C’è tanta soddisfazione, sono felice per i ragazzi. Coi 2003 abbiamo iniziato un percorso due anni fa, poi la pandemia e la sconfitta in semifinale Under-18. Però abbiamo sempre creduto e lavorato, merito a loro. Oggi avevano la possibilità di scrivere la storia, di raggiungere il loro obiettivo e il loro sogno: sono felice per loro. Questo gruppo ha un carattere simile, nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori qualcosina in più. L’abbiamo fatto anche oggi, anche se non era facile ribaltare e mantenere la serenità. Poi di nuovo gli ingressi dei ragazzi nel secondo tempo hanno portato qualcosina in più. La cosa di cui sono felice è che abbiamo finito la partita con due 2005 in campo, che hanno fatto una partita straordinaria. Mi rende felice per il futuro, per quelli che saranno nel Campionato Primavera 1 nei prossimi anni».

I RINGRAZIAMENTI – Chivu passa ai saluti: «Voglio ringraziare il mio staff, per tutti i momenti difficili di questi due anni fra pandemia, tamponi e isolamento. Sono contento per loro e per la società, il settore giovanile dell’Inter sta lavorando in maniera eccezionale. È merito anche loro, sono venuti a vederci: è bello vedere che si prendono cura dei ragazzi».