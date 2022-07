Chivu e non solo: Inter, ecco gli allenatori del Settore Giovanile. Vidal la novità

Chivu non è l’unico allenatore confermato dall’Inter in vista della nuova stagione del Settore Giovanile. Prevista anche una novità e una promozione rispetto alla passata stagione

SETTORE GIOVANILE – L’Inter annuncia la lista degli allenatori protagonisti nel proprio Settore Giovanile in questa nuova stagione agonistica. Dopo la conferma dell’ex difensore nerazzurro Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter Under-19 campione d’Italia nel Campionato Primavera 1 (vedi video), il quadro viene completato con i tecnici delle categorie inferiori. Confermati i due prodotti del vivaio nerazzurro, l’ex centrocampista Andrea Zanchetta (Under-18) e l’ex difensore Tiziano Polenghi (Under-17). La novità è lo spagnolo Juan Solivellas Vidal (Under-16), in arrivo dal Settore Giovanile del Bologna. Infine, promozione per un altro prodotto del vivaio interista, l’ex difensore Simone Fautario (Under-15), che debutterà alla guida da primo allenatore dopo la stagione da vice di Polenghi. Zanchetta, Polenghi, Vidal e Fautario sono i tecnici scelti dal Direttore del Settore Giovanile nerazzurro Roberto Samaden per seguire le orme di Chivu. A loro vanno i migliori in bocca al lupo in vista della stagione che sta per iniziare.