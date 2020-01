Chivu, domenica da 10: la sua Inter Under 17 supera il Cittadella

Condividi questo articolo

Decima vittoria in campionato per l’Inter Under 17 Serie A e B guidata da Chivu. I nerazzurri si sono imposti infatti contro i pari età del Cittadella. Ecco il report del match vinto

REPORT – “Dopo una prima fase di studio, una fiammata di Magazzu porta in vantaggio l’Inter al 21′. Il pareggio dei padroni di casa non si lascia attendere, al 30′ Thioune trasforma il calcio di rigore – assegnato per fallo di Zanotti – che vale il momentaneo pareggio. Passano soli 5 minuti e Peschetola realizza il nuovo vantaggio nerazzurro. Secondo tempo equilibrato ma il risultato non cambia”.

INTER-CITTADELLA 2-1

Marcatori: 21′ Magazzù, 30′ Thioune, 36′ Peschetola

Fonte: inter.it