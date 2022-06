Chivu: «Coronato percorso di tre anni. Casadei? Ho fiducia in lui»

L’Inter Primavera ha vinto contro la Roma lo Scudetto di categoria al Mapei Stadium. Un super successo per formazione allenata da Cristian Chivu che, dopo la partita, si è lasciato andare a una chiacchierata a ruota libera con il Corriere dello Sport.

CHIACCHIERATA – L’Inter Primavera era in campo a festeggiare lo scudetto vinto. Chivu invece, artefice di questo trionfo, era fuori dallo spogliatoio con una sigaretta accesa. Questo riporta e racconta il Corriere dello Sport. «Scudetto? Coroniamo un percorso durato tre anni, in cui ho lavorato con i ragazzi del 2003. Se non ci fosse stata la pandemia forse avremmo raggiunto grandi risultati anche a livello di Under 17. Devo ringraziare la società, che tratta i giovani con grande professionalità. Ero sicuro che avessimo le potenzialità per vincere il campionato e ci siamo riusciti. Casadei? Ora sta a lui dimostrare di essere pronto per il salto tra gli adulti. La Primavera è una cosa, i campionati dei grandi un’altra. Però ho fiducia in lui, penso che lo vedremo in Serie A o all’estero. Mourinho? Ci siamo visti dopo la semifinale contro il Leicester, quando abbiamo giocato a Trigoria. Gli ho fatto i complimenti. Sono felice per i risultati che ha raggiunto. In poco tempo ha saputo trasmettere una mentalità vincente alla squadra. Ci sono cose che da fuori non si riescono a vedere ma un allenatore è bravo quando forma una squadra anche dal punto di vista mentale e umano. In questo José è fantastico. Vincere è sempre difficile. E chi pensa che la coppa non conti niente non ha capito un principio fondamentale: arrivare primi non è mai scontato. Ma a me è piaciuta anche la sua capacità di tenere la Roma sul pezzo in campionato, nonostante il pensiero della partita imminente con il Feyenoord. Se la squadra aveva meritato l’Europa anche attraverso la Serie A, significa che il lavoro svolto è stato ottimo. Con la rosa che aveva a disposizione, Mourinho non poteva proprio fare di meglio».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida