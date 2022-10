Chivu compie gli anni: due vittorie dell’Inter come regalo di compleanno

Oggi è il compleanno di Cristian Chivu. Il tecnico romeno spegne 42 candeline. L’ex difensore nerazzurro spera di poter festeggiare questo giorno con una vittoria in UEFA Youth League. Un occhio poi alla partita della squadra maggiore in UEFA Champions League

GLI ANNI PASSANO – Lo sa bene Cristian Chivu, che oggi compie 42 anni. L’ex difensore nerazzurro oggi allena la Primavera. Se l’anno scorso è riuscito ad alzare lo Scudetto, quest’anno la situazione appare più complicata. Oggi però c’è una grande occasione per Chivu. Alle 14 la sua Primavera sarà impegnata contro il Viktoria Plzen. Sfida importantissima per poter ambire allo spareggio e, in caso di vittoria di quest’ultimo, gli ottavi di finale. Per il tecnico nerazzurro sarebbe l’ideale poter spegnere le candeline con il sorriso dato da una vittoria della sua Inter. Appuntamento alle ore 14 al Breda di Sesto San Giovanni per capire se Chivu festeggerà o no questo suo compleanno. Oltre a ciò, ovviamente Chivu farà il tifo per la squadra di Simone Inzaghi alle 18,45, impegnata a San Siro in una partita importantissima.