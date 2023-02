Chivu aiutato dal mercato, ora l’Inter Primavera può puntare ai playoff

L’Inter Primavera veniva da un brutto inizio di stagione. A gennaio sono arrivati però 4 innesti, che hanno dato una mano a Cristian Chivu.

MERCATO – Se l’Inter non ha fatto mercato a gennaio, la Primavera invece lo ha fatto e anche bene. Era forse sotto gli occhi di tutti che in difesa servissero degli innesti. Ecco allora che i nerazzurri si sono mossi facendo rientrare Andrea Pozzi dal prestito alla Varesina, per avere un ricambio sulla fascia sinistra oltre ad Andrea Pelamatti. Con Mattia Zanotti ormai spesso in prima squadra, serviva anche un terzino destro. Dalla Svezia è arrivato infatti Alem Nezirevic che nella gara di ieri tra Inter e Verona ha servito l’assist per il gol di Pio Esposito. Oltre ad aver guadagnato un rigore non dato dall’arbitro. Come centrale è stato preso invece Sheriff Kassama dal Monza (vedi focus), il cui impatto in nerazzurro è stato notevole.

QUALITÀ – Il reparto offensivo dei nerazzurri è ben munito, così come il centrocampo, dove forse mancava un po’ di qualità. L’Inter non si è fatta scappare Ebenezer Akinsanmiro, premiato come migliore giocatore del torneo di Viareggio. Centrocampista offensivo che Cristian Chivu ha impegnato come mezzala nei tre di centrocampo. Nella gara contro l’Hellas Verona completava il centrocampo composto da Aleksandar Stankovic e Issiaka Kamatè. Qualità ripristinata, oltre all’ampiezza della rosa che permette al tecnico di poter cambiare le partite dalla panchina. Un buon mercato, che può aiutare l’Inter Primavera a centrare l’obiettivo playoff.