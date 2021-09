Chivu a Inter-News: «Rovida bene, ma pure la difesa! Oggi non era facile»

Chivu ha parlato al termine di Inter-Real Madrid, esordio in UEFA Youth League finito 1-1 grazie a un gol magnifico di Nunziatini in rovesciata al 93’ (vedi articolo). Il tecnico della Primavera, a domanda di Inter-News.it, si sofferma sull’altro protagonista del match di Sesto San Giovanni: il portiere Rovida.

IL MIGLIORE – William Rovida ha tenuto a galla la Primavera in Inter-Real Madrid, con tante parate decisive per il risultato. Cristian Chivu ne parla a domanda di Inter-News.it: «Rovida ha fatto una buona gara, ma anche la linea difensiva. Non sono dispiaciuto rispetto alle altre partite, dove abbiamo concesso un po’ troppo. Oggi sono stati più organizzati, concreti e coraggiosi: non era facile affrontare giocatori forti nell’uno contro uno. Non è giusto parlare dei singoli, ma Rovida ha fatto una buona gara».

SEMPRE ALL’ULTIMO – Chivu valuta il fatto che l’Inter ha fatto gol allo scadere, come già successo con l’Atalanta all’esordio: «Bisogna lavorare, non arrivare alla fine. Diciamo che è una squadra che ha carattere, però reagisce un po’ tardi. Spesso va sotto e questo non va bene, perché a volte non ci riesci per un po’ di sfortuna. La fortuna a volte gira al largo, bisogna trovare quegli stimoli e quella voglia a inizio partita. Però oggi ci sta: era il Real Madrid, per molti di loro era la prima a livello internazionale e contro una squadra molto brava. Ci sta che mettano in difficoltà, per me potevamo fare meglio al primo tempo e reagire al secondo. Potevamo fare qualcosa in più, ma va bene così».

GOLEADOR – Per Chivu chiusura, inevitabile, su Francesco Nunziatini che ha fissato l’1-1 di Inter-Real Madrid al 93’ e in rovesciata: «È un ragazzo che ha margini di miglioramento importanti. È più maturato, ha l’esperienza fatta l’anno scorso a Livorno. Gli altri sono ancora ragazzi, bisogna aver pazienza con loro perché ci vuole tempo per capire le dinamiche e il gioco. Lui magari è più avanti, perché ha più esperienza».