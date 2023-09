Chi è Dilan Zarate: l’ultimo talento sedicenne acquistato dall’Inter

Dilan Zarate ha firmato per l’Inter fino al 2026. Si tratta di un giovane mediano proveniente dal Girona. Sarà aggregato almeno inizialmente con l’Under 18

NUOVO ARRIVO − L’Inter ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo di Dilan Zarate. Si tratta di un classe 2007, di nazionalità colombiana, ma cresciuto calcisticamente in Spagna. I nerazzurri lo hanno prelevato a titolo definitivo dal Girona. Nella sua giovane carriera si è anche messo in mostra nella selezione giovanile catalana giocando anche da capitano e con la maglia numero 8. L’Inter lo aggregherà all’Under 18, non è da escludere un prossimo salto nella Primavera di Cristian Chivu. Ma chi è Dilan Zarate?

AMBIDESTRO − Dilan Zarate, nato il primo agosto del 2007 a Cartagena de Indias in Colombia, è un centrocampista che gioca principalmente davanti la difesa. Un mediano molto interessante, che abbina ad un’ottima visione di gioco in cabina di regia, anche una discreta fase di filtro e interdizione a proteggere la sua retroguardia. La caratteristica principale del ragazzo è sicuramente la sua abilità nel giocare con entrambi i piedi. Alto 1.80, Zarate ha ricoperto il ruolo prima nel Cornellà, società di marchio catalano, e poi appunto nel Girona U19. Il giovane spagnolo in Italia e all’Inter può affinare ancora meglio le sue interessanti potenzialità.