Cesena-Inter Primavera 1, le pagelle: Esposito il migliore, difesa traballante

Cesena-Inter di Primavera 1 termina con il punteggio di 1-1 (vedi tabellino). Esposito grazie al gol realizzato si prende la palma di migliore in campo. Male la difesa, spesso in difficoltà. Chivu dovrà lavorare molto per tirare fuori la sua squadra dallo stallo in cui è terminata

NIKOLAOS BOTIS 5,5 – Sul gol subito non può fare molto, ma in generale non appare molto sicuro sugli altri interventi.

Cesena-Inter, le pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Partita in chiaro scuro per il terzino, che qualche volta prova a farsi vedere in avanti, ma senza successo.

ALEKSANDAR STANKOVIC 5,5 – Nell’inedito ruolo di difensore centrale potrebbe fare di più dal punto di vista della regia. Prende un grosso rischio facendosi soffiare palla da un giocatore del Cesena, che per fortuna non riesce a battere Botis.

STEFANO DI PENTIMA 5,5 – Senza Fontanarosa al suo fianco sembra faccia molta più fatica a tenere la difesa.

ANDREA PELAMATTI 5 – Il peggiore in campo. Tanti errori in fase di impostazione, sul gol del Cesena potrebbe fare decisamente di più.

Cesena-Inter, le pagelle – IL CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 5,5 – Abbastanza invisibile per tutta la durata della sua partita.

Dal 63′ LUCA DI MAGGIO 5,5 – Non riesce a dare una scossa alla squadra con il suo ingresso.

SAMUEL GRYGAR 5,5 – Fatica in regia e non riesce a gestire i palloni che ha a disposizione.

ISSIAKA KAMATE 6 – Della mediana nerazzurra è quello che prova a creare di più, anche in fase offensiva.

– Dal 84′ AMADOU SARR SV

Cesena-Inter, le pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 6 – In attacco ci prova spesso e arriva al tiro con frequenza.

Dal 73′ DENNIS CURATOLO 6 – Da una scossa all’attacco.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6,5 – Tanto lavoro sporco e il gol del vantaggio, da attaccante vero.

NIKOLA ILIEV 6 – Oltre all’assist per Esposito, rimane il vero punto di riferimento per la squadra di Chivu.

II voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5,5 – L’Inter non sa più vincere. Se offensivamente la squadra sembra in grado di creare pericoli,