Cesena-Inter Primavera 1, 0-1 al 45′: Esposito segna all’ultimo minuto!

Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Fiorentina, torna il Campionato primavera 1, in cui l’Inter deve per forza ritrovare la vittoria.

NB: Segui Cesena-Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – L’Inter si trova a dover trovare assolutamente i tre punti ma sono diverse le assenze. Dunque in difesa, al fianco di Stefano Di Pentima c’è Aleksandar Stankovic. Con le assenze di Fontanarosa, Zanotti e Carboni, il Capitano oggi è Samuel Grygar. L’Inter crea bene tanto che al 18′ Enoch Owusu apre per Kristian Dervishi che va sul fondo e corsa per Pio Esposito. La punta riesce a coordinarsi e colpire di testa ma è Pollini compie un miracolo e salva il risultato. La partita la fanno i nerazzurri, con il cesena che prova a ripartire ma fa fatica. Troppo poca precisione nelle scelte della squadra di Cristian Chivu, che fa errori banali non arrivando così al gol. Stankovic sbaglia clamorosamente un controllo sul pressing di David che si trova solo davanti a Botis e sbaglia anche lui con un sinistro impreciso. Clamorosa palla gol regalata al Cesena al 36′. Un minuto dopo Owusu ha una chance su un pallone di Esposito ma spara centrale e si mangia una bella occasione. Si aprono un po’ le squadre col passare dei minuti e anche il Cesena crea qualche azione. Arriva il gol dell’1-0 all’ultimo secondo del primo tempo con il corner di Nikola Iliev che trova Pio Esposito che questa volta non sbaglia e porta l’Inter in vantaggio.

Cesena -Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

0 CESENA-INTER 1

Marcatori: Esposito (I) al 45′

CESENA (4-3-3): 1 Pollini; 37 Manetti, 26 Pieraccini, 27 Lepri, 3 David; 14 Suliani, 5 Lilli, 21 Carlini; 7 Francesconi, 31 Polli, 41 Milli.

In panchina: 22 Galassi, 4 Elefante, 6 Ferretti, 8 Barducci, 13 Rossi, 19 Ghinelli, 23 Guidi, 28 Spatari, 29 Gessaroli, 30 Sette, 32 Valentini, 33 Sartini, 34 Ferrara, 38 Campedelli, 40 Gramignoli.

Allenatore: Giovanni Ceccarelli

INTER U19 (4-3-3): 1 Botis; 26 Dervishi , 4 Stankovic, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 14 Kamaté, 8 Grygar, 7 Martini; 11 Iliev; 30 Owusu, 23 Esposito.

In panchina: 12 Bonardi, 21, Calligaris, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante, 37 Aidoo.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Andrea Ancora

Assistenti: Davide Fedele – Vincenzo Andreano

NOTE – Ammoniti: Recupero: 1′ (PT).