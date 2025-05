Cesena-Inter Primavera 0-2, pagelle: Zanchetta decisivo, gol da 7!

L’Inter Primavera vince contro il Cesena con il risultato di 2-0. Zanchetta decide il match con il gol della vittoria, benissimo anche Calligaris tra i pali. Le pagelle.

Calligaris 7: Fa una parata super su Perini nel primo tempo e vale quanto un gol! Il colpo di testa dell’attaccante è perfetto, sulla schiacciata però il portiere non si beffare e respinge.

Cesena-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: Accompagna spesso Mosconi, ma l’azione passa poche volte dalla sua parte. Bene in difesa.

Alexiou 6.5: Va vicino al gol nel primo tempo come sempre su palla inattiva. Dietro è una certezza e non è assolutamente una novità.

Re Cecconi 6: Finisce con i crampi una partita in cui Coveri e Perini si rivelano molto pericolosi. Finire con la porta inviolata però è un merito che va premiato!

– dal 65′ Garonetti 6.5: Nel momento del forcing maggiore del Cesena difende al meglio e non corre rischi con la palla tra i piedi.

Motta 6.5: Il più pericoloso dell’Inter nel primo tempo, il vero e proprio regista offensivo. Le azioni più importanti nascono dal suo sinistro.

– dal 46′ Cocchi 5.5: Prende l’ammonizione e non è nel vivo del gioco come spesso accade.

Cesena-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5.5: Nel secondo tempo solamente fa il suo primo tiro in area colpendo l’esterno della rete. Aiuta la squadra in fase di non possesso, ma è poco per la sufficienza.

– dall’85’ Zarate Hidalgo 7: Gol spettacolare del centrocampista rientrato in campo dopo diversi infortuni. Chiude i conti con una perla finita sotto l’incrocio dei pali.

Zanchetta 7: Fa il gol che vale il secondo posto in vista dei playoff per lo scudetto. Decisivo con il tiro finito nell’angolino basso.

Berenbruch 5.5: Al centro del gioco, conclude spesso verso la porta, però è impreciso e non alza il livello delle sue giocate. Parzialmente insufficiente.

– dal 75′ Bovo S.V.

Cesena-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Mosconi 6: Nel primo tempo è spento, nella ripresa si accende ma ad intermittenza. Solo una volta arriva al tiro in porta.

Spinacce 5: Purtroppo è il peggiore e pesa l’errore in area piccola a botta sicura nel primo tempo con il suo sinistro. Avrebbe dovuto segnare in quel frangente.

Quieto 5.5: Non è particolarmente ispirato nel corso della partita nonostante torni a giocare nel suo ruolo sulla fascia. Quasi quasi era andato meglio a centrocampo.

– dal 65′ Pinotti 6: L’Inter attacca poco con lui in campo e subisce l’offensiva del Cesena. Aiuta ripiegando e raddoppiando con Cocchi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: Chiude la sua regular-season con il secondo posto sopra il Sassuolo e la Fiorentina e dietro la Roma. Meglio di così non si poteva fare considerando anche il lungo percorso europeo! Oggi l’Inter non rischia praticamente mai se non in un’occasione su palla inattiva. Trova il vantaggio fortunatamente, poi gestisce e chiude il match al 92′. Ora si va alla semifinale playoff!