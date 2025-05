Cesena-Inter Primavera 0-0 al 45′: sfida combattuta, Calligaris protagonista!

Termina a reti inviolate il primo tempo tra Cesena e Inter Primavera 0-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato, in scena al Centro Sportivo Romagna. Una frazione intensa, ricca di occasioni da entrambe le parti, ma che non ha visto sbloccare il punteggio grazie a un grande Calligaris.

FINE PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera parte con buon ritmo e crea la prima grande chance al 16’: su un calcio d’angolo battuto dalla destra, Perini svetta di testa ma trova la risposta superlativa di un grandissimo Calligaris, che si distende e salva i suoi con un intervento spettacolare. Il portiere nerazzurro, già protagonista nelle ultime uscite e in tutto il primo tempo, si conferma decisivo anche quest’oggi. Al 33′ commette un errore incredibile vanificando una ghiottissima occasione. Una chance che potrebbe pesare nell’economia della partita, viste le difficoltà nel trovare la via della rete. Il Cesena risponde con orgoglio e al 41’ sfiora l’1-0 con una splendida iniziativa di Ghinelli. Il centrocampista bianconero tenta il tiro impegnando ancora una volta Calligaris. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, ma la sensazione è che il gol sia nell’aria. Dopo un primo tempo ad alta intensità e con tante occasioni sprecate, ci si attende una ripresa altrettanto movimentata.