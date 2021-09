Cesare Casadei fuori categoria: 0-2 fotocopia nell’1-3 di Bologna-Inter Primavera

Casadei (Cesare, ndr) è il protagonista assoluto di Bologna-Inter, terza giornata del Campionato Primavera 1. E la specifica del nome non è casuale, visto che in campo c’è anche Jacopo. Doppietta decisiva per il numero 8 nerazzurro, nell’1-3 che si sviluppa solo nel finale

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), l’Inter dilaga nella ripresa. Merito della doppietta di Cesare Casadei, che tra il 59′ e il 65′ – nel momento migliore per il Bologna – colpisce due volte di testa su cross di Carboni dalla sinistra. Al 73′ leggerezza di Rovida, che controlla male con i piedi e rischia la frittata, ma poi riesce a rimediare addirittura evitando il fallo da rigore. All’88’ Iliev chiude la pratica con un tiro al volo su cross di Zanotti dalla destra. Infine, al 91′ Grygar atterra Raimondo in area e al 92′ Cossalter supera Rovida su rigore, fissando il risultato sull’1-3. Grazie all’1-3 di Bologna-Inter la squadra di Chivu sale a quota 7 punti dopo tre giornate del Campionato Primavera 1.

1 BOLOGNA – INTER 3

MARCATORI: Cesare Casadei (I) 59′ e 65′, Iliev (I) all’88’ e rig. Cossalter (B) al 92′.

BOLOGNA U19 (4-4-2): 1 Bagnolini; 5 Amey (13 Arnolfi dal 67′), 6 Stivanello, 39 Motolese (C), 16 Corazza; 35 Pietrelli (7 Urbanski dal 67′), 8 Jacopo Casadei (21 Cossalter dal 78′), 24 Wieser (77 Annan dal 67′), 18 Onesti; 9 Raimondo, 10 Pagliuca (33 Pyyhtia dal 51′).

A disposizione: 40 Franzini; 3 Cavina, 4 Mihai, 14 Karlsson, 23 Sigurpalsson, 26 Bartha, 37 Paananen.

Allenatore: Luca Vigiani

INTER U19 (4-3-3): 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti [3 Cortinovis (C) dall’83], 23 A. Moretti, 6 F. Carboni; 8 Cesare Casadei, 4 Sangalli (14 Fabbian dal 60′), 25 Grygar; 7 Peschetola (10 Iliev dal 53′), 9 Jurgens (22 Abiuso dall’83’), 11 Goffi (30 Owusu dal 60′).

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 19 Silvestro, 26 Mirarchi, 29 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino (AV).

NOTE – Ammonito: Annan (B) al 72′; Recupero: 0 (PT) e 3′ (ST).