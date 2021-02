Casadei segna al 90′, Empoli-Inter Primavera finisce 0-2 dopo tanti episodi

Armando Madonna – Inter Primavera

Primavera, Empoli-Inter finisce 0-2. Appena terminata la partita valida per la 12ª giornata del Campionato Primavera 1. A Madonna basta il gol di Fonseca, poi bissato da Casadei prima del gong, ma il migliore in campo è senza dubbio il portiere Rovida. Prestazione non eccelsa ma cinica

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo (vedi articolo), l’Inter vince a Empoli a replicare appena prima del 90′. Nella ripresa le occasioni non fioccano ma entrambe le squadre hanno una chance in zona gol. All’84’ la più grossa, ovvero la traversa di Casadei che nega il doppio vantaggio all’Inter, che “raddoppia” con la traversa di Bonfanti sulla ribattuta. E il gol di Casadei di testa su punizione battuta da Sangalli arriva proprio prima dell’assegnazione del recupero. Empoli-Inter termina 0-2. Grazie a questa vittoria, l’Inter di Madonna sale a quota 22 punti, raggiungendo nuovamente la Juventus al secondo posto.

0 EMPOLI – INTER 2

MARCATORI: Fonseca (I) al 44′ e Casadei (I) al 90′.

EMPOLI UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Pratelli; 2 Donati (C), 6 Pezzola, 5 Siniega, 3 Rizza; 8 Degli Innocenti, 4 Asllani, 7 Sidibe (20 Belardinelli dal 75′); 10 Baldanzi; 9 Lipari, 11 Klimavicius (19 Ekong dall’88’).

A disposizione: 12 Biagini, 13 Morelli, 14 Indragoli, 15 Rossi, 16 Simic, 17 Martini, 18 Bozhanaj, 21 Fazzini, 22 Lombardi, 24 Brkic.

Allenatore: A. Buscè

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Dimarco; 8 Casadei, 6 Sangalli (C), 7 Squizzato (16 Lindkvist dal 73′); 10 Mirarchi (15 Boscolo Chio dal 56′); 9 Fonseca (19 Bonfanti dal 73′), 11 Satriano.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 13 Vezzoni, 14 Sottini, 17 Peschetola, 18 Goffi, 20 Iliev, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: G. Miele della sezione di Nola (NA).

NOTE – Rovida (I) para rigore a Lipari (E) al 32′; Ammoniti: Dimarco (I) al 31′, Baldanzi (E) al 33′, Pezzola (E) al 39′ e Rizza (E) al 90′; Recupero: 0 (PT) e 3′ (ST).