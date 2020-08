Casadei manda l’Inter Primavera ai quarti di Youth League! 1-0 al Rennes

Casadei entra dopo l’intervallo e manda l’Inter Primavera ai quarti di finale di UEFA Youth League. Dopo lo 0-0 al 45′ (vedi articolo) è un suo colpo di testa a piegare il Rennes, che si ferma a due traverse di cui una presa a recupero scaduto.

INTER-RENNES, SECONDO TEMPO – Un cambio dopo l’intervallo nell’Inter, Cesare Casadei rileva Christopher Attys. Dopo tre minuti si infila sul centro-sinistra ancora Thomas Schirò, prova il pallonetto contrastato da un difensore e il portiere Elias Damergy salva con la mano. Dal corner colpisce di testa Lorenzo Moretti, ma dà solo l’illusione del gol complice un tocco di un avversario. Problemi fisici per Niccolò Squizzato, che si arrende al 61′: dentro Fabio Cortinovis. Grosso brivido al 65′, quando su destro da circa venticinque metri di Chimuanya Ugochukwu sfiora Giacomo Pozzer e manda il pallone sulla traversa: Rennes vicino allo 0-1. Armando Madonna toglie Matias Fonseca (impalpabile), dentro Gaetano Oristanio al 67′ senza che cambi lo schema tattico. Il subentrato è subito pericoloso, con una discesa sulla destra e un mancino a giro alto. Infortunio anche per Lucas da Cunha, al 74′ tocca a Junior Kadile. L’Inter trova finalmente il gol al 77′: cross perfetto di Franco Vezzoni ed è bravissimo Casadei a staccare di testa a centro area e infilare la porta del Rennes. Anche l’altro subentrato Oristanio va vicino al gol, ma Damergy gli nega il raddoppio nell’uno contro uno in area. A dieci secondi dal recupero, dopo un corner respinto, controcross e pericolosissimo destro di Lorenz Assignon per fortuna alto. Si chiude al 95′, con un rischio all’ultimo per una traversa colpita da Mathys Tel. Inter Primavera ai quarti di finale di UEFA Youth League, sfiderà la vincente di Juventus-Real Madrid in programma alle 18 (vedi tabellone).

INTER-RENNES 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys (46′ Casadei), Squizzato (61′ Cortinovis), Schirò, Vezzoni; Satriano, Fonseca (67′ Oristanio).

In panchina: Magri, Dimarco, Boscolo Chio, Bonfanti.

Allenatore: Armando Madonna

Rennes (4-4-2): Damergy; Doue, Assignon, Doucouré, Banzuzi (83′ Tel); da Cunha (74′ Kadile), Ugochukwu (83′ Diouf), Françoise (84′ Waflart), Tchaouna; Rivollier (68′ Abline), Rutter.

In panchina: Hesry, Eyoum.

Allenatore: Romain Ferrier

Arbitro: Joao Pinheiro della federazione portoghese (Pedro Ribeiro – Pereira Costa; Fernandes Ferreira)

Gol: 77′ Casadei

Ammoniti: Doue (R), Squizzato, Kinkoue (I)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST