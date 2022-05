Casadei: «Inter Primavera gruppo vero! Primo Tempo? Vi spiego tutto»

Casadei, difensore dell’Inter Primavera che oggi ha conquistato la finale dopo aver passato il turno (3-3 con il Cagliari dei pari età), su Sportitalia commenta con soddisfazione il traguardo raggiunto.

RIMONTA E FINALE – Cesare Casadei su Sportitalia è soddisfatto per l’incredibile rimonta: «Siamo riusciti a portare a casa la partita da vero gruppo, siamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato. Adesso testa a martedì (giorno della finale con la Roma, ndr). Cosa è successo nel primo tempo? Un po’ l’emozione, un po’ non riuscivamo a trovare l’equilibrio. I primi quarantacinque minuti sono andati come sono andati però ci siamo rialzati».