Casadei entra e cambia l’Inter Primavera di Chivu: 1-1 all’ultimo secondo!

Casadei continua a fare il fenomeno nel Campionato Primavera 1. Empoli-Inter della quinta giornata cambia risultato solo al 95′, quando il centrocampista nerazzurro riesce a trovare la rete dell’insperato pareggio

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore dell’Empoli (vedi articolo), la ripresa si apre con il palo di Ekong già al 46′. La reazione dell’Inter arriva solo dopo i primi cambi di Chivu, che modificano completamente l’inerzia della partita. Il numero Hvalic deve superarsi per negare il pareggio alla squadra nerazzurra. All’81’ clamoroso palo di Abiuso, che calcia di potenza defilato sulla destra. Nel finale, con l’Inter completamente nella metà campo dell’Empoli, arriva anche il palo di Degli Innocenti al 94′. E il pareggio, assolutamente inaspettato, arriva all’ultimo secondo: al 95′ Casadei non perdona! Se il primo tempo è stato un dominio dell’Empoli, il secondo è un assedio dell’Inter. Pareggio meritato e un punto a testa che va benissimo: l’Inter di Chivu sale a quota 8 punti in classifica.

1 EMPOLI – INTER 1

MARCATORI: Ekong (E) al 36′ e Casadei (I) al 95′.

EMPOLI U19 (3-5-2): 1 Hvalic; 25 Ignacchiti (7 Rossi dal 66′), 6 Pezzola (C), 13 Evangelisti; 3 Rizza, 5 Degli Innocenti, 67 Bonassi, 22 Logrieco (27 Renzi dal 66′), 19 Boli (2 Morelli dal 79′); 17 Ekong (9 Villa dall’86’), 10 Baldanzi.

A disposizione: 71 Biagini; 11 Magazzu, 12 Toccafondi, 14 Guarino, 16 Heimisson, 21 Fini, 28 Indragoli, 98 Dragoner.

Allenatore: Antonio Buscè

INTER U19 (4-3-3): 1 Rovida; 19 Silvestro (30 Owusu dal 79′), 23 A. Moretti, 3 Cortinovis, 6 F. Carboni (2 Zanotti dal 55′); 25 Grygar, 4 Sangalli (24 Andersen dal 70′), 18 Nunziatini (8 Casadei dal 55′); 7 Peschetola, 9 Jurgens (10 Iliev dal 70′), 22 Abiuso.

A disposizione: 21 Botis, 33 Delvecchio; 11 Goffi, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino (Roma).

NOTE – Ammoniti: Degli Innocenti (E) e Nunziatini (I) al 27′, Abiuso (I) al 53′; Recupero: 0 (PT) e 5′ (ST).