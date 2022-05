Casadei: «Contento per titolo e premio! Futuro? Lavoro, il resto arriverà»

Cesare Casadei ha parlato su Sportitalia nel post Roma-Inter Primavera parlando dello Scudetto vinto così come del Premio Morosini. Con maturità ha affrontato anche il tema futuro

LAVORARE − Casadei parla con maturità dopo la vittoria dello Scudetto Primavera con l’Inter: «Bella soddisfazione, sono molto contento del premio Morosini (vedi articolo) e del campionato vinto. Mi godo questa vittoria, per arrivare a certi livelli bisogna lavorare tanto. Futuro? Bella soddisfazione giocare con i dirigenti allo stadio vuol dire che credono in noi. Io penso di fare bene in campo, poi il resto arriverà».