Carbone entusiasta: «Ringrazio la società per la fiducia! Sempre forza Inter»

Benito Carbone sarà il nuovo tecnico dell’Inter U-20. L’ex calciatore nerazzurro, che ha allenato l’U-18 in questa stagione, non vede l’ora di iniziare la nuova avventura.

LA GIOIA – Un Benito Carbone visibilmente emozionato per l’approdo sulla panchina dell’Inter U-20 ha affidato ai suoi canali social il suo racconto del momento. Dopo l’annuncio – da parte della società nerazzurra – della decisione di conferirgli il ruolo di tecnico della Primavera, Carbone ha infatti parlato in questi termini sul suo profilo Instagram: «Sono estremamente contento di continuare la mia esperienza nel Settore Giovanile dell’Inter. Ringrazio tutta la società della fiducia dimostratami e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura sulla panchina della Primavera. Sempre e solo Forza Inter!»

Inter Primavera e settore giovanile: tutti gli allenatori per la stagione 2025/2026

BENITO CARBONE – UNDER 20

SIMONE FAUTARIO – UNDER 18

SAMIR HANDANOVIC – UNDER 17

PAOLO DELLAFIORE – UNDER 16

JUAN SOLIVELLAS VIDAL – UNDER 15

Questi i cambi sulle panchine dei settori giovanili nerazzurri apportati dall’Inter in vista della nuova stagione alle porte.