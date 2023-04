Campionato Primavera, nuovo regolamento sulle liste: un obiettivo!

Nuovo regolamento sulle liste dei vivai. La Figc ha infatti indotto i club ad una novità per quanto riguarda il riempimento delle rose del Campionato Primavera. L’obiettivo è quello di potenziare la crescita dei giovani calciatori

REGOLAMENTO NUOVO − Con l’obiettivo di favorire ulteriormente il processo di crescita e formazione dei giovani calciatori, il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha deliberato alcune modifiche al Regolamento del Campionato Primavera 1 TIM. Una prima novità riguarderà l’età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/2025.

LE NOVITÀ ANNO DOPO ANNO − Stagione 2023/2024: presenza in distinta di almeno 5 calciatori local e 5 calciatori con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane; Stagione 2024/2025 : presenza in distinta di almeno 8 calciatori local e 8 calciatori con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane; Stagione 2025/2026 : presenza in distinta di almeno 10 calciatori local e 10 calciatori con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane. Si intende per local, un giocatore che, dal 12° anno di età compiuto, sia stato tesserato dal Club per due stagioni sportive. Non necessariamente consecutive tra loro e che, nel suddetto arco temporale, sia stato tesserato anche per un’altra società, purché affiliata alla Figc.