Campionato Primavera 1, dopo Juventus-Inter confermato il primato

Nel Campionato Primavera 1 è stato un sabato di grande profilo, col derby d’Italia Juventus-Inter (vedi articolo). L’1-1 di Vinovo fa sì che i nerazzurri di Madonna mantengano il primo posto in classifica.

TUTTO IN DISCUSSIONE – L’Inter rimane in vetta alla classifica del Campionato Primavera 1, con ancora quattro giornate della stagione regolare. I nerazzurri, dopo l’1-1 contro la Juventus, restano due punti sopra i bianconeri, raggiunti al terzo posto dalla Roma vittoriosa nel primo pomeriggio in casa dell’Empoli. E la Sampdoria si porta a -1 dalla squadra di Armando Madonna, complice lo 0-2 sul Milan. Da ricordare che, in vista dei play-off, le prime due si qualificano direttamente alle semifinali, mentre la terza sfiderà la sesta e la quarta affronterà la quinta nel turno preliminare. La classifica dice Inter 50, Sampdoria 49, Roma 48, Juventus 48, Empoli 43 e SPAL 42 per le prime sei posizioni, quelle play-off, con questi ultimi che oggi alle 10.30 saranno ospiti del Cagliari. Il prossimo impegno dell’Inter nel Campionato Primavera 1 sarà sabato 5 giugno alle 19 in casa con l’Empoli.