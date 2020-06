Campionato Primavera 1, la decisione sulla stagione 2019-2020

Condividi questo articolo

Il Campionato Primavera 1 è fermo dal 24 febbraio, quando si è giocata l’ultima partita: Roma-Napoli. Sky Sport fa sapere che è in arrivo la decisione sulla parte rimanente della stagione 2019-2020, con l’Inter al momento terza in classifica.

VERSO LO STOP – Il Campionato Primavera 1 non dovrebbe più riprendere. Oggi, nel Consiglio di Lega, si è trattato questo tema, con un’intenzione di considerarlo concluso. Niente da fare, quindi, per le dieci giornate rimanenti, le cinque partite da recuperare, i play-off e i play-out. Manca ancora l’ufficialità, visto che il già citato Consiglio proseguirà domani (vedi articolo). Come segnala Sky Sport si dovrebbe tornare in campo, a livello giovanile, soltanto per la finale della Primavera TIM Cup, fra Fiorentina e Verona, che si sarebbe dovuta giocare il 10 aprile. L’Inter dovrebbe quindi chiudere terza in classifica con trentanove punti, sei in meno del Cagliari e nove rispetto all’Atalanta capolista. Per la Primavera di Armando Madonna la stagione però non dovrebbe essere finita: è notizia di oggi la presumibile riammissione in UEFA Youth League, con la partita contro il Rennes (vedi articolo). Da capire se, in relazione al Campionato Primavera 1, ci saranno dei verdetti a tavolino oppure un “semplice” annullamento della stagione.