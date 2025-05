Campionato Primavera 1, via alla fase finale! Inter già in semifinale: il calendario

La stagione 2024/2025 del Campionato Primavera 1 entra nel vivo con la fase finale, che si disputerà interamente allo Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) dal 23 al 30 maggio 2025. Le sei squadre qualificate si contenderanno il titolo di Campione d’Italia Primavera 1 – Trofeo Giacinto Facchetti. Inter Primavera già in semifinale, ecco il calendario completo.

FASE FINALE – L’Inter Primavera è nella fase finale del Campionato Primavera 1 2024/2025 dopo essersi posizionata al secondo posto in classifica, confermando la solidità del progetto tecnico guidato da Andrea Zanchetta. Sotto la sua guida, l’Inter ha mostrato un gioco propositivo e organizzato, con giovani talenti come Luka Topalović e Berenbruch – su tutti -, che si sono distinti per prestazioni di alto livello.

Campionato Primavera 1 – Le squadre qualificate alla fase finale

Al termine della stagione regolare, le sei squadre che hanno ottenuto l’accesso alla fase finale sono:

Roma (1ª classificata)

Inter (2ª classificata)

Fiorentina

Juventus

Milan

Sassuolo

Roma e Inter, in quanto prime due classificate, accedono direttamente alle semifinali come teste di serie.

Il calendario della fase finale

Tutte le partite si giocheranno in gara unica secondo il seguente programma:

Primo turno

Gara 1: 4ª Fiorentina vs 5ª Juventus– venerdì 23 maggio 2025 ore 18

Gara 2: 3ª Sassuolo vs 6ª Milan – sabato 24 maggio 2025 ore 18

Semifinali

Semifinale A: Roma vs vincente Gara 1 – lunedì 26 maggio 2025 ore 20:30

Semifinale B: Inter vs vincente Gara 2 – martedì 27 maggio 2025 ore 20:30

Finale

Venerdì 30 maggio 2025

REGOLAMENTO – In caso di parità al termine dei tempi regolamentari nel primo turno, si qualifica la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Nelle semifinali, in caso di parità, si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; se persiste la parità, si qualifica la squadra meglio classificata. Nella finale, in caso di parità dopo i supplementari, si procederà ai calci di rigore per determinare la squadra campione.