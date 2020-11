Campionato Primavera 1 sospeso: per l’Inter un problema e un’opportunità

Condividi questo articolo

Campionato Primavera 1 TIM 2020-2021 logo

Da questo pomeriggio il Campionato Primavera 1 è ufficialmente sospeso. L’Inter, già ferma da un mese, non scenderà in campo per altre quattro settimane: un altro stop, ma anche un’opportunità per recuperare.

CALENDARIO AFFOLLATO – Nelle prime tre giornate del Campionato Primavera 1 l’Inter aveva conquistato sei punti (due vittorie e una sconfitta), l’ultima partita è il 2-0 del 3 ottobre all’Ascoli. Domenica avrebbe dovuto sfidare il Torino, ma lo stop di oggi ha annullato il calendario (vedi articolo). Si dovrà capire come ripristinare le giornate, visto che andrà riformulato tutto, ma i nerazzurri intanto resteranno almeno due mesi senza giocare. Questo perché, in aggiunta, c’erano già i recuperi contro Genoa, Cagliari e Sassuolo. Tre partite da inserire in un calendario che non sarà certo semplice.

L’OCCASIONE – Il rovescio della medaglia è che, alla ripresa del Campionato Primavera 1 l’Inter sarà, si spera, libera da contagi. Tre giocatori erano risultati positivi a inizio settimana (vedi articolo), senza fare i nomi dei contagiati. Per loro obbligatoria la quarantena di dieci giorni, quindi si fosse giocato col Torino non avrebbero potuto essere a disposizione di Armando Madonna. Fra quattro settimane la Primavera potrà tornare in campo, dopo una lunga sosta, con l’intera rosa a disposizione, avendo quindi le risorse per reggere gli impegni ravvicinati.