Il Campionato Primavera 1 è fermo così come quello di Serie A causa impegni internazionali. Una buona notizia per l’Inter Under-19 di Madonna, uscita malconcia dalle ultime partite. E la classifica attuale non sorride come ipotizzato un paio di mesi fa

TERZO POSTO – Il brutto stop esterno nell’ultima partita prima della sosta ha complicato i piani nerazzurri, categoria Under-19. Il 2-1 di Genova (vedi articolo) ha permesso il sorpasso al secondo posto, ora occupato dalla Sampdoria a quota 31 punti. L’Inter di Armando Madonna è ferma a 29, che valgono il terzo posto. Segue quarta la Juventus, che con l’ultimo pareggio è avanzata solo di una lunghezza, fermandosi a 26. La classifica del Campionato Primavera 1 dopo sedici giornate (su trenta, ndr) vede sempre la Roma in vetta grazie ai 34 punti ottenuti finora. Troppo distanti le altre, dal quinto posto – difeso dalla SPAL (24) – in giù. Chiude la classifica il fanalino di coda Ascoli, con appena 5 punti. E proprio contro SPAL e Ascoli saranno i prossimi impegni dell’Inter Under-19 di Madonna (vedi calendario).