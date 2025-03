Campionato Primavera 1, fase finale: calendario, sede e orari

L’Inter è ad un passo dalla fase finale del Campionato Primavera 1. Di seguito il comunicato della Lega Serie A che con una nota ha fatto sapere il calendario con gli orari e la sede.

FASE FINALE: SEDI E DOVE VEDERLA – La fase finale del torneo del Campionato Primavera 1 si svolgerà a Bagno a Ripoli in Toscana, rispettivamente al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina di Rocco Commisso. La fase finale avrà inizio il 23 maggio e finirà il 30. Tutte le gare della fase finale saranno trasmesse in diretta su “Sportitalia”. Alla fase finale del Campionato Primavera parteciperanno le prime sei classificate della stagione regolare. L’Inter, al momento, si trova al secondo posto con 63 punti all’attivo e a meno uno dalla Roma capolista. Inoltre, la distanza dal settimo posto occupato dal Verona è di 14 punti. Al termine della regular season mancano sette giornate, quindi manca veramente poco per la matematica qualificazione alla fase finale. Ma l’obiettivo della squadra di Andrea Zanchetta è quello di arrivarci tramite i primi due posti. Infatti, la prima e la seconda classifica della stagione regolare salterebbero una gara entrando in scena a partire dalle semifinali. Inoltre, l’Inter Primavera è protagonista anche in Youth League. Domani in campo contro il Trabzonspor.

Campionato Primavera 1, il calendario della fase finale

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 23 maggio 2025

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 24 maggio 2025

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 26 maggio 2025

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 27 maggio 2025

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 30 maggio 2025