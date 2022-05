Campionato Primavera 1, contro l’Inter il Cagliari con due squalificati

Alle 17 di sabato l’Inter giocherà contro il Cagliari nella semifinale del Campionato Primavera 1. I sardi avranno due squalificati per la partita in programma a Sassuolo.

DOPPIA ASSENZA – Per Inter-Cagliari, seconda semifinale del Campionato Primavera 1, rosa non al completo per i rossoblù. Mancherà il centrocampista Michele Carboni, squalificato per una simulazione durante la partita di mercoledì contro la Sampdoria. Con lui anche l’allenatore Alessandro Agostini, espulso per proteste. Quest’ultimo, che già aveva sfidato l’Inter (come prima squadra) dodici giorni fa, sarà sostituito in panchina dal suo vice Roberto Concas. Chi passa affronterà in finale (martedì alle 20.30 a Reggio Emilia) la vincente di Roma-Juventus, in programma oggi alle 17 sempre allo Stadio Ricci di Sassuolo.