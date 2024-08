Campionato Primavera 1, classifica marcatori 2ª giornata. Altri due marcatori

L’Inter ha perso allo Stadio Mirko Fersini di Formello contro la Lazio con il risultato di 3-2: per i nerazzurri hanno segnato Matteo Motta e Thomas Berenbruch. L’intera classifica marcatori del Campionato Primavera 1.

SECONDA GIORNATA – La stagione non prosegue nel migliore dei modi per la squadra di Andrea Zanchetta. L’Inter Primavera perde per 3-2 contro la Lazio a Formello e vede allontanarsi le big in classifica già alla seconda giornata. Appena un punto in due gare nonostante i tre gol segnati dai suoi calciatori. Domenica mattina hanno colpito i biancocelesti Matteo Motta con un tiro al volo fantastico, poi Thomas Berenbruch con un colpo di testa arrivato dopo un inserimento dai tempi perfetti in area di rigore. Di seguito la classifica marcatori del Campionato Primavera 1.

Classifica marcatori Primavera 1

4 GOL – Sandro Bertolucci Noa Marcel (Lecce)

3 GOL – Federico Coletta (Roma), Riccardo Braschi (Fiorentina), Emanuele Zanaboni (Monza), Giacomo Gabbiani (Cremonese).

2 GOL – Leonardo Graziani (Roma), Maximilian Ibrahimovic (Milan), Alessandro Bonomi (Milan), Simone Leonardi (Sampdoria), Lorenzo Menegazzo (Bologna), Francesco Presta (Fiorentina), Lorenzo Riccio (Atalanta), Diego Pugno (Juventus).

1 GOL – Mattia Mannini (Roma), Giulio Misitano (Roma), Augustin Luna (Hellas Verona), Ioan Vermesan (Hellas Verona), Nouroudine Faye (Cremonese), Simone Tessadri (Cremonese), Sergiu Perciun (Torino), Nicolò Franzoni (Torino). Riccardo Arboscello (Genoa), Lorenzo Venturino (Genoa), Tommaso Ghirardello (Genoa), Jordan Longhi (Monza), Tommaso Lupinetti (Monza), Tommaso Rubino (Fiorentina), Daniele Caprini Maat (Fiorentina). Alessandro Bolzan (Cagliari), Alessandro Vinciguerra (Cagliari), Jacopo Simonetta (Cagliari), Matteo Langella (Cagliari). Giovanni Perini (Cesena), Valentino Coveri (Cesena), Munoz Cristobal Lopez (Lazio), Balde Jr (Lazio), Federico Serra (Lazio), Stefano D’Agostini (Lazio), Gianmarco De Biase (Juventus), Niko Kovac (Lecce), Till Winkelmann (Lecce), Bogdan Popov (Empoli). Daniele Quieto (Inter), Matteo Motta (Inter), Thomas Berenbruch (Inter), Dimitar Papazov (Bologna), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Adam Bakoune (Milan), Ernesto Perin (Milan). Giuseppe Kevin Leone (Sassuolo), Borna Knezovic (Sassuolo).