Campionato Primavera 1, classifica marcatori 1ª giornata: ex aequo 2 dell’Inter

Si è conclusa la prima giornata del Campionato Primavera 1. Vittoria per l’Inter all’esordio contro l’Empoli per 2-0 al Konami Centre. In gol Akinsanmiro e Spinaccè. Di seguito, la classifica marcatori al completo del campionato Primavera 1

PRIMA GIORNATA − L’Inter ha trionfato per 2-0 contro l’Empoli nella prima giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurri hanno vinto nel match giocato venerdì alle ore 18. Successi anche per le altre big Juventus, Milan e Roma. KO per la Fiorentina proprio contro i giallorossi, sonora sconfitta per i campioni d’Italia del Lecce. Di seguito la classifica cannonieri al completo.

Classifica marcatori Primavera 1

2 GOL − Sia Diego (Milan), Omar Abdishakur Bashir (Genoa)

1 GOL − Ntanda-Lukisa Samuel (Sampdoria), Caragea Adrian Iulian (Sassuolo), Bonomi Alessandro (Milan), Ripani Diego (Juventus), Baldari Luca (Sassuolo), Gabellini Tommaso (Torino), Byar Naim (Bologna), Savva Zannetos (Torino), Ferraris Andrea (Monza), Caddeo Alex (Cagliari), Conti Francesco (Sampdoria), Pagnucco Filippo (Juventus), Alesi Gabriele (Sampdoria), Comi Pietro (Atalanta), Dellavalle Alessandro (Torino), Akinsanmiro Ajodun Ebenezer (Inter), Ciammaglichella Aaron (Torino), Spinaccé Matteo (Inter), Parlato Claudio (Sassuolo), Siren Diao Balde (Verona), Papadopoulos Christos (Genoa), E Costa Cesco João Gabriel (Roma), Baroncioni Davide (Bologna), D’Agostino Samuele (Verona), Savio Federico (Juventus), Jemo Boško (Lecce), Dalla Riva Stefano (Verona), Russo Flavio (Sassuolo), Mangiameli Federico (Bologna), Vermesan Ioan (Verona).