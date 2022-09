Campionato Primavera 1, calendario 5ª-12ª giornata: Inter, un big match serale

Nel Campionato Primavera 1 è in corso la quarta giornata, con l’Inter che nel pomeriggio sfiderà il Verona (vedi articolo). Nel frattempo, la Lega Serie A ha dato il calendario dal prossimo turno fino allo stop per i Mondiali, coi nerazzurri di Chivu che avranno il big match in casa della Juventus di sera. Qui il calendario integrale.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 5ª GIORNATA

Udinese-Empoli venerdì 9 settembre ore 15

Napoli-Roma sabato 10 settembre ore 11

Lecce-Inter sabato 10 settembre ore 13

Verona-Juventus sabato 10 settembre ore 15

Milan-Cagliari domenica 11 settembre ore 11

Sassuolo-Fiorentina domenica 11 settembre ore 13

Torino-Cesena domenica 11 settembre ore 15

Frosinone-Bologna lunedì 12 settembre ore 14

Atalanta-Sampdoria lunedì 12 settembre ore 16

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 6ª GIORNATA

Cagliari-Napoli sabato 1 ottobre ore 11

Inter-Atalanta sabato 1 ottobre ore 11

Torino-Juventus sabato 1 ottobre ore 13

Cesena-Sassuolo sabato 1 ottobre ore 15

Sampdoria-Frosinone sabato 1 ottobre ore 15

Bologna-Milan domenica 2 ottobre ore 11

Fiorentina-Verona domenica 2 ottobre ore 13

Udinese-Lecce lunedì 3 ottobre ore 14.30

Empoli-Roma lunedì 3 ottobre ore 16.30

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 7ª GIORNATA

Atalanta-Cesena venerdì 7 ottobre ore 14

Verona-Torino venerdì 7 ottobre ore 16

Milan-Empoli sabato 8 ottobre ore 11

Juventus-Sampdoria sabato 8 ottobre ore 13

Frosinone-Fiorentina sabato 8 ottobre ore 15

Roma-Inter domenica 9 ottobre ore 11

Napoli-Bologna domenica 9 ottobre ore 13

Lecce-Cagliari domenica 9 ottobre ore 15

Sassuolo-Udinese lunedì 10 ottobre ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 8ª GIORNATA

Roma-Verona venerdì 14 ottobre ore 15

Atalanta-Fiorentina sabato 15 ottobre ore 11

Empoli-Lecce sabato 15 ottobre ore 11

Udinese-Milan sabato 15 ottobre ore 13

Cagliari-Sampdoria sabato 15 ottobre ore 15

Cesena-Frosinone sabato 15 ottobre ore 15

Bologna-Juventus domenica 16 ottobre ore 10.30

Torino-Napoli domenica 16 ottobre ore 11

Inter-Sassuolo lunedì 17 ottobre ore 16

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 9ª GIORNATA

Juventus-Cagliari venerdì 21 ottobre ore 15

Milan-Roma sabato 22 ottobre ore 11

Fiorentina-Inter sabato 22 ottobre ore 13

Sassuolo-Torino sabato 22 ottobre ore 15

Lecce-Bologna domenica 23 ottobre ore 11

Frosinone-Empoli domenica 23 ottobre ore 13

Napoli-Atalanta domenica 23 ottobre ore 15

Sampdoria-Udinese domenica 23 ottobre ore 15

Verona-Cesena lunedì 24 ottobre ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 10ª GIORNATA

Bologna-Fiorentina venerdì 28 ottobre ore 15

Cesena-Juventus sabato 29 ottobre ore 11

Napoli-Udinese sabato 29 ottobre ore 11

Inter-Frosinone sabato 29 ottobre ore 13

Empoli-Sampdoria sabato 29 ottobre ore 15

Torino-Milan domenica 30 ottobre ore 11

Cagliari-Sassuolo domenica 30 ottobre ore 13

Roma-Lecce domenica 30 ottobre ore 13

Atalanta-Verona lunedì 31 ottobre ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 11ª GIORNATA

Sampdoria-Bologna venerdì 4 novembre ore 15

Lecce-Torino sabato 5 novembre ore 11

Sassuolo-Empoli sabato 5 novembre ore 11

Frosinone-Roma sabato 5 novembre ore 13

Fiorentina-Cesena sabato 5 novembre ore 15

Milan-Atalanta domenica 6 novembre ore 11

Udinese-Cagliari domenica 6 novembre ore 13

Verona-Napoli domenica 6 novembre ore 13

Juventus-Inter lunedì 7 novembre ore 20.30

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 12ª GIORNATA

Atalanta-Sassuolo venerdì 11 novembre ore 15

Torino-Fiorentina sabato 12 novembre ore 11

Roma-Juventus sabato 12 novembre ore 13

Bologna-Empoli sabato 12 novembre ore 15

Lecce-Milan domenica 13 novembre ore 10.30

Cesena-Cagliari domenica 13 novembre ore 11

Napoli-Sampdoria domenica 13 novembre ore 13

Inter-Udinese domenica 13 novembre ore 15

Verona-Frosinone lunedì 14 novembre ore 15